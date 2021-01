Макгрегор пришел с костылем на пресс-конференцию после боя с Порье на UFC 257

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

Встреча проходила на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершилась нокаутом во втором раунде.



Отметим, что Макгрегор получил травму ноги и пришел с костылем на пресс-конференцию после поединка. Об этом сообщает официальная страница UFC в Twitter.

Ранее Царукян единогласным решением судей победил Фревола на UFC 257.

"Great job."



Even behind closed doors, the respect remains.



[ #UFC257 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/qshtjNgEMJ