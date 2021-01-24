Макгрегор пришел с костылем на пресс-конференцию после боя с Порье на UFC 257

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Дастин Порье и Конор Макгрегор после боя на UFC 257. Дастин Порье и Конор Макгрегор после боя на UFC 257.
Дастин Порье и Конор Макгрегор после боя на UFC 257.
twitter.com/ufc

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

Встреча проходила на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершилась нокаутом во втором раунде.

Отметим, что Макгрегор получил травму ноги и пришел с костылем на пресс-конференцию после поединка. Об этом сообщает официальная страница UFC в Twitter.

Ранее Царукян единогласным решением судей победил Фревола на UFC 257.