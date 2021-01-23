ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании

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Игрок ЦСКА Федор Чалов Игрок ЦСКА Федор Чалов
Игрок ЦСКА Федор Чалов
РИА Новости

Московский ЦСКА разгромил сборную свободных агентов в товарищеском матче на зимнем сборе в Кампоаморе.

Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу российской команды. В составе победителей отличились Федор Чалов, Хёрдур Магнуссон, Ильзат Ахматов, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Алан Дзагоев и Илья Шкурин.

После 19 туров чемпионата России ЦСКА 37 очками занимает второе место в турнирной таблице первенства.

Ранее Никола Влашич прокомментировал слухи об уходе из команды.