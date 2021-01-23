ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании
Антон Борисов
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Московский ЦСКА разгромил сборную свободных агентов в товарищеском матче на зимнем сборе в Кампоаморе.
Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу российской команды. В составе победителей отличились Федор Чалов, Хёрдур Магнуссон, Ильзат Ахматов, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Алан Дзагоев и Илья Шкурин.
После 19 туров чемпионата России ЦСКА 37 очками занимает второе место в турнирной таблице первенства.
Ранее Никола Влашич прокомментировал слухи об уходе из команды.
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