Логинов не смог сдержать слез после победы на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов не смог сдержать слез во время церемонии награждения после победы в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Видео опубликовано на официальной странице турнира в Twitter.

Россиянин прошел дистанцию за 48 минут 41,8 секунды, не допустив ни одного промаха. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Для Логинова эта первая победа с февраля 2020 года. Тогда он выиграл спринт на чемпионате мира.

Ранее старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что у Логинова умер отец.

