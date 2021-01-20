«Манчестер Юнайтед» намерен усилить оборону аргентинским защитником
Вадим Балканов
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«Манчестер Юнайтед» намерен усилить оборону аргентинским защитником «Ланса» Факундо Мединой. Об этом сообщает La Voix du Nord.
По информации источника, «красные дьяволы» готовы предложить французскому клубу около €12 млн за 21-летнего южноамериканца.
В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Медина провел 11 матчей и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о расторжении контракта защитника Слободана Райковича с красно-зелеными.
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