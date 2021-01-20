«Манчестер Юнайтед» намерен усилить оборону аргентинским защитником

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Игроки «Манчестер Юнайтед» празднуют гол Игроки «Манчестер Юнайтед» празднуют гол
Игроки «Манчестер Юнайтед» празднуют гол
Reuters

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить оборону аргентинским защитником «Ланса» Факундо Мединой. Об этом сообщает La Voix du Nord.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы предложить французскому клубу около €12 млн за 21-летнего южноамериканца.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Медина провел 11 матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о расторжении контракта защитника Слободана Райковича с красно-зелеными.