Минск не примет чемпионат мира по хоккею 2021 года, передает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Отмечается, что решение было принято после обширной процедуры оценки рисков.

11 января глава ИИХФ Рене Фазель встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, где обсудил возможность проведения соревнования.

Напомним, многие компании отказались спонсировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии.



С августа 2020 года в Белоруссии продолжаются акции протеста из-за итогов выборов президента, на которых Лукашенко одержал победу.

Ранее Фазель назвал белорусов своими братьями