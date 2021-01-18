Стала известна дата вынесения решения о дисквалификации Месси

Стала известна дата вынесения решения о дисквалификации нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси после удаления в финальном матче за Суперкубок Испании. Об этом сообщает RAC1.

По информации источника, решение о дисквалификации нападающего будет вынесено 19 января.

Напомним, что Месси получил красную карточку и был удален с поля на 121-й минуте финала Суперкубка Испании после удара головой нападающего «Атлетико» Асьера Вильялибре.

Ранее сообщалось, что Лионеля Месси могут дисквалифицировать на 12 матчей после удаления в финале Суперкубка Испании.