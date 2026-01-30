В Кузбассе рассказали о состоянии госпитализированных постояльцев интерната

Число госпитализированных из интерната в Прокопьевске снизилось до 51 человека

Число госпитализированных постояльцев интерната в Прокопьевске в Кемеровской области снизилось с 62 до 51 человека. Об этом сообщил глава минздрава региона Андрей Тарасов, передает ТАСС.

«По состоянию на 30 января в медицинских организациях находятся 51 человек. 17 человек в Новокузнецкой инфекционной больнице, один в тяжелом состоянии, 16 в средней степени тяжести, 34 человека в Прокопьевской городской больнице, три в тяжелом состоянии, 25 средней степени тяжести и шесть в удовлетворительном состоянии», — сказал министр.

По его словам, 10 пациентов новокузнецкого медучреждения будут выписаны 30 января. Кроме того, домой отправятся четверо госпитализированных в Прокопьевскую городскую больницу.

Главный врач интерната Вячеслав Старченко уточнил, что состояние трех постояльцев тяжелое, двое из них находятся в реанимации.

В январе в Прокопьевском доме-интернате не выжили девять пациентов. Как сообщал ТАСС со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Кузбасса, семерых не стало из-за болезней системы кровообращения, осложненных тромбозами и нарушениями ритма. Еще двоих — в больнице после госпитализации.

Ранее стало известно, что сотрудники дома-интерната в Кузбассе жаловались на нехватку персонала.