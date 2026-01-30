Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В Кузбассе рассказали о состоянии госпитализированных постояльцев интерната

Число госпитализированных из интерната в Прокопьевске снизилось до 51 человека
Shutterstock

Число госпитализированных постояльцев интерната в Прокопьевске в Кемеровской области снизилось с 62 до 51 человека. Об этом сообщил глава минздрава региона Андрей Тарасов, передает ТАСС.

«По состоянию на 30 января в медицинских организациях находятся 51 человек. 17 человек в Новокузнецкой инфекционной больнице, один в тяжелом состоянии, 16 в средней степени тяжести, 34 человека в Прокопьевской городской больнице, три в тяжелом состоянии, 25 средней степени тяжести и шесть в удовлетворительном состоянии», — сказал министр.

По его словам, 10 пациентов новокузнецкого медучреждения будут выписаны 30 января. Кроме того, домой отправятся четверо госпитализированных в Прокопьевскую городскую больницу.

Главный врач интерната Вячеслав Старченко уточнил, что состояние трех постояльцев тяжелое, двое из них находятся в реанимации.

В январе в Прокопьевском доме-интернате не выжили девять пациентов. Как сообщал ТАСС со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Кузбасса, семерых не стало из-за болезней системы кровообращения, осложненных тромбозами и нарушениями ритма. Еще двоих — в больнице после госпитализации.

Ранее стало известно, что сотрудники дома-интерната в Кузбассе жаловались на нехватку персонала.
 
Теперь вы знаете
Гарантии безопасности для Украины: что согласовали Киеву в США и Европе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!