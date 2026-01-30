Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче НХЛ

Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Виннипег» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 4:1.

В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Доминик Джеймс, Даррен Рэддиш, Янни Гурд и российский нападающий Никита Кучеров, который также отметился результативной передачей.

У «Виннипег» автором гола стал Кайл Коннор. Российский форвард Владислав Наместников нанес один бросок в створ ворот и применил два силовых приема.

«Тампа» одержала пятую победу в шести последних матчах. «Виннипег» потерпел третье поражение в последних четырех играх.

Кучеров — обладатель призов «Арт Росс Трофи» (НХЛ, 2019, 2024, 2025), «Харт Трофи» (НХЛ, 2019), «Тед Линдсей Эворд» (НХЛ, 2019, 2025) и «Харламов Трофи» (2019). Он — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». 26 января стало известно, что он стал второй звездой недели в НХЛ, уступив только соотечественнику Кириллу Капризову — нападающему «Миннесоты Уайлд».

