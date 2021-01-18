«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» и вышел на второе место в АПЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» разгромил лондонский «Кристал Пэлас».
Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» при пустых трибунах и завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0.
В составе «горожан» забитыми мячами отметились Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг и Джон Стоунз, записавший на свой лицевой счет дубль.
После этого успеха подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 35 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.
Ранее сообщалось, что капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался о результате матча 19-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».
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