«Спартак» показал, как новичок команды Хендрикс поет песню
Антон Борисов
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Новичок московского «Спартака» полузащитник Йоррит Хендрикс прошел посвящение в команде. Он спел песню на нидерландском языке, стоя на стуле.
«Приветственная песня от нашего голландского новичка!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице клуба в Twitter.
В нынешнем сезоне Хендрикс принял участие в 16 матчах, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее хавбек поделился ожиданиями от дерби с московским ЦСКА.
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