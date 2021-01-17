«Спартак» показал, как новичок команды Хендрикс поет песню

Новичок московского «Спартака» полузащитник Йоррит Хендрикс прошел посвящение в команде. Он спел песню на нидерландском языке, стоя на стуле.

«Приветственная песня от нашего голландского новичка!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице клуба в Twitter.

В нынешнем сезоне Хендрикс принял участие в 16 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее хавбек поделился ожиданиями от дерби с московским ЦСКА.