Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о новичке «Спартака» Йоррите Хендриксе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, для российского чемпионата сумма трансфера в €500 тысяч является сливкой дешевой.

Аршавин отметил, что приход Хендрикса поможет разгрузить чешского опорного полузащитника Алекса Крала от оборонительной работы, а Роман Зобнин станет чаще подключаться к атакам.



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