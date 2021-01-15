Манджукич отказал трем клубам из чемпионата России

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Марио Манджукич отказал в переходе трем клубам Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом в своем Twitter проинформировал журналист Николо Скира. Согласно его словам, в услугах хорватского футболиста были заинтересованы «Локомотив», ЦСКА и «Спартак».

Последним клубом футболиста стал катарский «Аль-Духаиль», соглашение с которым Манджукич разорвал в июле 2020 года.

Ранее сообщалось, что победитель Лиги чемпионов может перейти в ЦСКА.