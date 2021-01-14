Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил, что капитан команды Лионель Месси может пропустить финал Суперкубка Испании.

«Нам нужно подождать несколько дней, чтобы понять, сможет ли Лео сыграть в финале», — цитирует Кумана AS.

Нападающий сине-гранатовых не попал в заявку на матч 1/2 финала Суперкубка Испании против «Реал Сосьедада» (1:1, 3:2 — по пенальти). Игрок испытывает дискомфорт после повреждения, полученного во встрече Примеры с «Гранадой» (4:0).

Ранее Месси был назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).