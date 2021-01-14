Тарасова отреагировала на конфликт хореографа Тутберидзе и Плющенко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о конфликте хореографа Алексея Железнякова и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

13 января представитель группы Этери Тутберидзе заявил о желании подраться с экс-фигуристом. Победитель Игр принял вызов.

«Видимо, Плющенко каким-то образом оскорбил Железнякова, раз тот решил вызвать Женю на бой. Но согласие Плющенко — это все пиар, который так нужен Жене», — цитирует Тарасову «Чемпионат.com».

Специалист заявила, что ей надоело смотреть на Плющенко «не в деле». Тарасова отметила, что ей хочется говорить о тренерской работе экс-фигуриста, а не о его конфликтах.

Ранее Железняков сказал, что хочет «заткнуть рот» Плющенко.