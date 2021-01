«Хьюстон Рокетс» обменял защитника Хардена в «Бруклин Нетс»

«Хьюстон Рокетс» обменял защитника Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс». Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в Twitter.

Сообщается, что в сделке будет задействована третья команда «Кливленд Кавальерс».

Отметим, что «Рокетс» получили Кариса Леверта, Родиона Куруца, а также Данте Экзама.

«Кливленд» получил Джарретта Аллена и Тарона Принса из «Бруклина».

«Рокетс» обменяли Леверта в «Индиану Пэйсерз» на Виктора Оладипо.

Напомним, что Харден выставил «Рокетс» обменный запрос в ноябре.

Ранее бывший игрок Барселоны штурмовал здание Конгресса США в Вашингтоне.

Brooklyn has 3 open spots available.



The Nets have their $5.7M tax ML, the minimum exception and likely a $5.7M Disabled Player exception. https://t.co/w92QwNtJYp