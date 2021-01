«Тоттенхэм» подарил футболки игрокам «Марина» после матча Кубка Англии

Лондонский «Тоттенхэм» подарил футболки игрокам клуба восьмого английского дивизиона «Марин» после матча 1/32 финала Кубка Англии. Об этом сообщает пресс-служба «шпор» в Twitter.

«Футболисты не могут менять майки после игры из-за протоколов противодействию распространения COVID-19, поэтому мы подарили «Марину» полный комплекс игровых футболок на память о сегодняшнем историческом матче», — написала пресс-служба.

Напомним, что игра завершилась со счетом 5:0 в пользу подопечных Жозе Моуринью.

