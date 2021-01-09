Моуринью заинтересован в приобретении защитника «Реала»

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» планирует приобрести защитника мадридского «Реала» Эдера Милитау, сообщает AS.

По информации издания, в трансфере футболиста заинтересован главный тренер английской команды Жозе Моуринью. «Королевский клуб» готов расстаться с игроком на выгодных условиях.

В нынешним сезоне бразилец принял участие в трех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о будущем Серхио Рамоса в клубе.