Головин поделился эмоциями после первого гола в 2021 году

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после своего первого гола в 2021 году. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, возвращение на поле после длительной паузы получилось крайне успешным.

«Забитый мяч придал уверенности, потом уже было проще войти в игру и хорошо поработать на команду. Думаю, у нас в целом хорошо сработали замены. Одержали важную победу, чувствую себя отлично.

Будем готовиться к следующей игре», — сказал Головин.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетиком» из Бильбао.