Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч против «Пармы»
Максим Гужевский
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Российский полузащитник Алексей Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч против «Пармы» в рамках 16-го тура чемпионата Италии по футболу.
Напомним, что перед этой игрой подопечные Джанпьеро Гасперини занимают седьмую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков.
25-летний Миранчук провел в составе бергамасков семь игр, в которых оформил на свой лицевой счет два гола.
Ранее сообщалось, что украинский футболист Артем Милевский рассказал историю про измену жены партнера.
�� La nostra formazione titolare!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 6, 2021
�� Here's our line-up for #AtalantaParma!
Presented by @Plus500#GoAtalantaGo ⚫️�� pic.twitter.com/maEgcQTt37