Российский полузащитник Алексей Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч против «Пармы» в рамках 16-го тура чемпионата Италии по футболу.

Напомним, что перед этой игрой подопечные Джанпьеро Гасперини занимают седьмую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков.

25-летний Миранчук провел в составе бергамасков семь игр, в которых оформил на свой лицевой счет два гола.

La nostra formazione titolare!

Here's our line-up for #AtalantaParma!



