Сборная России впервые в истории проиграла в матче за третье место МЧМ
Карен Саркисян
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Cборная России проиграла национальной команде Финляндии в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счетом 4:1.
Таким образом, сборная России впервые в истории проиграла в игре за бронзовые медали МЧМ.
Напомним, что с 1996 года российская сборная выиграла восемь подобных матчей — дважды у национальных команд Канады и Чехии, а также по разу у США, Швеции, Словакии и Швейцарии.
Ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.