Сборная России впервые в истории проиграла в матче за третье место МЧМ

Cборная России проиграла национальной команде Финляндии в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счетом 4:1.

Таким образом, сборная России впервые в истории проиграла в игре за бронзовые медали МЧМ.

Напомним, что с 1996 года российская сборная выиграла восемь подобных матчей — дважды у национальных команд Канады и Чехии, а также по разу у США, Швеции, Словакии и Швейцарии.

Ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.