Ларионов: мы готовы нанести Канаде первый шлепок на МЧМ

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о сборной Канады перед полуфиналом мирового первенства среди игроков до 20 лет. Об этом сообщает TSN.

По его словам, котировки букмекеров, считающих россиян андердогами, не пугают ни игроков, ни тренерский штаб национальной команды.

«Мы верим в ребят, они это знают и понимают. Все готовы сыграть свой лучшим матч на турнире, а может быть и в карьере.

Канада очень сильна, она ничего не проиграла, но для нас это хорошая мотивация, чтобы нанести им первый шлепок», — сказал Ларионов.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов поделился ожиданиями от предстоящего матча с национальной командой Канады .