Фетисов назвал фаворита матча Россия — Канада

Экс-хоккеист Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира Россия — Канада, передает Sport24.

«Канадцы такие же фавориты, как и мы. Матчи молодежных сборных имеют свою специфику. Не знаю, насколько преимущество своего поля будет ощутимо. На стадионе нет фанатов. Психологическое давление на североамериканцев будет больше», — сказал Фетисов.

Встреча начнется 5 января в 2:00 по московскому времени.



Ранее стали известны все пары 1/2 финала МЧМ по хоккею.