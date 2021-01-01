Семин поздравил болельщиков «Локомотива» с Новым годом
Андрей Черников
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Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин поздравил болельщиков красно-зеленых с Новым годом.
«Конечно, особые пожелания болельщикам «Локомотива». Очень надеюсь, что для вас сложное время осталось в 2020 году. Дай Бог вам много побед и положительных эмоций», — написал Семин в Instagram/
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» занимают восьмое место, набрав 28 очков.
Ранее Семин назвал имя лучшего тренера России.