Семин поздравил болельщиков «Локомотива» с Новым годом

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин поздравил болельщиков красно-зеленых с Новым годом.

«Конечно, особые пожелания болельщикам «Локомотива». Очень надеюсь, что для вас сложное время осталось в 2020 году. Дай Бог вам много побед и положительных эмоций», — написал Семин в Instagram/

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» занимают восьмое место, набрав 28 очков.



Ранее Семин назвал имя лучшего тренера России.