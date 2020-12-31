Глава UFC мечтает увидеть реванш Конора и Хабиба

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о взможном проведении повторного боя между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает MMA Fighting.

По его словам, если ирландец в своем предстоящем поединке против Дастина Порье возьмет верх, то было бы логично увидеть его в октагоне вместе с 32-летним дагестанцем.

«Я бы хотел увидеть бой-реванш Конора и Хабиба. Он имеет смысл», — сказал Уайт.

Ранее стала известна причина отмены поединка бойца UFC Хамзата Чимаева.