«Локомотив» проведет сборы в Испании

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Игроки московского «Локомотива» 14 января пройдут медобследование, а затем отправятся на тренировочный сбор в испанскую Марбелью, передает сайт команды.

Отмечается, что сбор продлится до 15 февраля. Команда проведет ряд товарищеских матчей.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» занимают восьмое место, набрав 28 очков.

Ранее Юрий Семин назвал имя лучшего тренера России.