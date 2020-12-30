«Локомотив» проведет сборы в Испании
Андрей Черников
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Игроки московского «Локомотива» 14 января пройдут медобследование, а затем отправятся на тренировочный сбор в испанскую Марбелью, передает сайт команды.
Отмечается, что сбор продлится до 15 февраля. Команда проведет ряд товарищеских матчей.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» занимают восьмое место, набрав 28 очков.
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