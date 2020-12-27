Роналду признан лучшим футболистом ХХI века
Вадим Балканов
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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом ХХI века. Об этом сообщает Globe Soccer Awards.
Форвард опередил в номинации Мохамеда Салаха, Роналдиньо и Лионеля Месси.
Напомним, что Роналду за свою карьеру становился чемпионом Италии, Испании и Англии, а также пять раз поднимал над головой Кубок чемпионов.
Ранее сообщалось, что полузащитник мадридского «Реала» Иско поссорился с капитаном команды Серхио Рамосом.
�� ���� CRISTIANO RONALDO presented with the PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award@cristiano @dubaisc @juventusfc @selecaoportugal #CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #globesoccer pic.twitter.com/deK2Qlzuey— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020