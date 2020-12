Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом ХХI века. Об этом сообщает Globe Soccer Awards.

Форвард опередил в номинации Мохамеда Салаха, Роналдиньо и Лионеля Месси.

Напомним, что Роналду за свою карьеру становился чемпионом Италии, Испании и Англии, а также пять раз поднимал над головой Кубок чемпионов.

Ранее сообщалось, что полузащитник мадридского «Реала» Иско поссорился с капитаном команды Серхио Рамосом.

CRISTIANO RONALDO presented with the ⁣PLAYER OF THE CENTURY⁣ 2001-2020 Globe Soccer Award@cristiano @dubaisc @juventusfc @selecaoportugal #CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #globesoccer pic.twitter.com/deK2Qlzuey