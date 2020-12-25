Щербакова лидирует после короткой программы на ЧР
Андрей Черников
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Фигуристка Анна Щербакова лидирует после короткой программы на чемпионате России.
Спортсменке удалось набрать 80,31 балла.
На второй строчке располагается Камила Валиева (79,99), замыкает тройку сильнейших Дарья Усачева (76,72).
Александра Трусова идет на четвертом месте (75,76). На пятом месте располагается Елизавета Туктамышева (73,56).
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.
Ранее Михаил Коляда выиграл чемпионат России по фигурному катанию.