Семин прокомментировал информацию о возвращении в «Локомотив»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о его возвращении в клуб, передает «СЭ».

Напомним, 22 декабря появилась новость о том, что специалист войдет в состав совета директоров «железнодорожников».

«Пока Кикнадзе и Мещеряков в команде, этого не может быть. Жизнь покажет, что буде дальше», — сказал Семин.



Ранее сообщалось о том, что Семин войдет в совет директоров «Локомотива».