Семин прокомментировал информацию о возвращении в «Локомотив»
Андрей Черников
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Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о его возвращении в клуб, передает «СЭ».
Напомним, 22 декабря появилась новость о том, что специалист войдет в состав совета директоров «железнодорожников».
«Пока Кикнадзе и Мещеряков в команде, этого не может быть. Жизнь покажет, что буде дальше», — сказал Семин.
Ранее сообщалось о том, что Семин войдет в совет директоров «Локомотива».