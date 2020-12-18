Слуцкий назвал 2020 год самым необычным в жизни мирового сообщества
Карен Саркисян
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Грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин» сыграли вничью в матче 19 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась со счетом 0:0.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги первой части сезона, передает «Матч ТВ».
По мнению тренера, зимняя пауза поможет «Рубину».
Слуцкий отмечает, что у всех был очень тяжелый год.
«Все ребята и я ждем этого отпуска, потому что это самый необычный год в моей жизни и, наверное, в жизни всего мирового сообщества, в том числе футбольного», — добавил он.
Ранее «Краснодар» обыграл «Уфу» в матче РПЛ.