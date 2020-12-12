Российские биатлонисты второй раз за день обновили медальный антирекорд

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Сборная России по биатлону обновила антирекорд по числу гонок подряд без медалей.

12 декабря на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене завершилась мужская гонка преследования. Российские спортсмены не смогли попасть на пьедестал. Лучшим стал Евгений Гараничев, занявший 14-е место, уступив победителю Кентену Фийону-Майе из Франции более двух минут.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Таким образом, Россия осталась без медалей в 31-й гонке подряд. Последнюю награду в составе национальной команды добыл Александр Логинов, завоевавший бронзу чемпионата мира в гонке преследования, которая прошла 16 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что женская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.