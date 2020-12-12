Российские биатлонисты второй раз за день обновили медальный антирекорд

Сборная России по биатлону обновила антирекорд по числу гонок подряд без медалей.

12 декабря на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене завершилась мужская гонка преследования. Российские спортсмены не смогли попасть на пьедестал. Лучшим стал Евгений Гараничев, занявший 14-е место, уступив победителю Кентену Фийону-Майе из Франции более двух минут.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Таким образом, Россия осталась без медалей в 31-й гонке подряд. Последнюю награду в составе национальной команды добыл Александр Логинов, завоевавший бронзу чемпионата мира в гонке преследования, которая прошла 16 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что женская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.