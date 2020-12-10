США ввели санкции против футбольного клуба «Ахмат»

США ввели санкции против грозненского клуба «Ахмат», сообщает ТАСС со ссылкой на министерство финансов.

Также санкциям подверглись промоушен по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (ACA) и бойцовский клуб «Ахмат».

Отмечается, что ограничительные меры вводятся в отношении физических и юридических лиц из России, связанных с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Американские власти утверждают, что санкции вводятся в связи с причастностью «к серьезным нарушениям прав человека».

Ранее Кадыров на своей странице в Instagtam назвал бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона братом и призвал организовать еще один поединок с Роем Джонсом в Грозном.