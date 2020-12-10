США ввели санкции против футбольного клуба «Ахмат»
Антон Борисов
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США ввели санкции против грозненского клуба «Ахмат», сообщает ТАСС со ссылкой на министерство финансов.
Также санкциям подверглись промоушен по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (ACA) и бойцовский клуб «Ахмат».
Отмечается, что ограничительные меры вводятся в отношении физических и юридических лиц из России, связанных с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Американские власти утверждают, что санкции вводятся в связи с причастностью «к серьезным нарушениям прав человека».
Ранее Кадыров на своей странице в Instagtam назвал бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона братом и призвал организовать еще один поединок с Роем Джонсом в Грозном.