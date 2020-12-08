Авербух прокомментировал слухи о тайной свадьбе с Арзамасовой

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал слухи о тайной свадьбе с актрисой Лизой Арзамасовой, передает Star Hit.

На днях Арзамасова показала фотографию с кольцом на безымянном пальце.

По словам Авербуха, отношения с актрисой продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб не было.

«Когда нам будет, что сказать по этому вопросу, мы обязательно об этом сообщим», — добавил он.

Напомним, что о романе 46-летнего Авербуха и 25-летней Арзамасовой стало известно в июле.

Илья Авербух — серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года и многократный чемпион России.

Ранее сообщалось, что дочь Пескова и Навки выиграла соревнования по фигурному катанию.