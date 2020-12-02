Финские лыжники вслед за норвежцами и шведами снялись с Кубка мира

Сборная Финляндии по лыжным гонкам снялась с этапов Кубка мира до конца 2020 года, сообщается Ассоциация лыжного спорта страны в Instagram.

Спортсмены пропустят старты в швейцарском Давосе и немецком Дрездене.

«Руководство тренерского штаба сборной Финляндии по лыжным гонкам совместно с экспертами в медицинской сфере приняло решение об отказе от участия команды в этапах в Давосе и Дрездене из-за ситуации с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Ранее о своем решении сняться с этапов в Давосе и Дрездене объявили сборные Норвегии и Швеции.