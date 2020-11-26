Главный тренер ЦСКА прокомментировал ничью с «Фейеноордом» в Лиге Европы

ЦСКА сыграл вничью с голландским «Фейеноордом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат игры, передает «Чемпионат.com».

По словам тренера, Лига Европы — заколдованный турнир для ЦСКА. Гончаренко отмечает, что в команде вспоминали, когда последний раз выигрывали дома — года три уже прошло.

«Много наносим ударов, но то далеко от ворот, то еще что-то», — добавил он.

В следующем туре ЦСКА примет австрийский «Вольфсберг».

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Фейеноорд» начался с минуты молчания в память о чемпионе мира 1986 года Диего Марадоне.