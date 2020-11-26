Бабиков и Гараничев пропустят первый этап Кубка мира по биатлону

Сборная России по биатлону выступит на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Национальная команда была допущена до соревнований, несмотря на случаи заражения коронавирусом. При этом гонки пропустит Антон Бабиков, у которого обнаружили заболевание, и Евгений Гараничев, поскольку делил один номер с Бабиковым.

«В настоящий момент СБР ожидает от Международного союза биатлонистов (IBU) официальное подтверждение информации о снятии карантина», — говорится в заявлении.

Первый этап Кубка мира запланирован в финском Контиолахти с 28 по 29 ноября.

Ранее сообщалось, что в сборных Франции и Румынии по биатлону выявлен коронавирус.