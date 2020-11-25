В сборной России по биатлону выявлены случаи коронавируса

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский заявил, что у нескольких представителей национальной команды выявлены случаи коронавируса.

«Вся команда изолирована до завтрашнего утра. Сегодня будут заседать комиссия Международного союза биатлонистов (IBU), где будет принято решение. Не могу сказать, кто заразился, будет неправильно. Давайте подождем до решения, которое сегодня вечером будем обсуждать», — цитирует Польховского РИА «Новости».

Специалист отметил, что Союз биатлонистов России обеспечил максимально безопасный переезд команды в Финляндию, где пройдет первый этап Кубка мира.

Ранее сборная России по биатлону объявила состав на первые два этапа Кубка мира.