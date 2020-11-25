Широков прибыл на первое судебное заседание по делу об избиении арбитра
Бывший футболист сборной России Роман Широков прибыл на первое судебное заседание по делу об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова, сообщает Sport24.
Напомним, что 10-го августа на любительском турнире «Кубок Селебрити» Широков набросился на арбитра, ударил его кулаком в лицо и бросился добивать ногами.
15-го сентября в отношении футболиста было заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
11-го ноября сторона Данченкова подала жалобу генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову о переквалификации уголовного дела в отношении Широкова на покушение на убийство.
Ранее сообщалось, что https://www.gazeta.ru/sport/news/2020/11/25/n_15274471.shtmlзащитник «Зенита» пропустит матч Лиги чемпионов против «Брюгге» из-за дисквалификации.