Стал известен заработок теннисиста Медведева в прошлом сезоне
Андрей Черников
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Российский теннисист Даниил Медведев в прошлом сезоне заработал €3,61 млн, сообщает сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
По данному показателю спортсмен занял четвертое место.
Рейтинг возглавил серб Новак Джокович (€6,31 млн). Вторую строчку занял австриец Доминик Тим (€6,02). На третьем месте расположился испанец Рафаэль Надаль (€3,86).
Напомним, россиянин 22 ноября выиграл Итоговый турнир.
Ранее Владимир Путин поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире ATP.