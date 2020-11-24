Стал известен заработок теннисиста Медведева в прошлом сезоне

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Российский теннисист Даниил Медведев в прошлом сезоне заработал €3,61 млн, сообщает сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

По данному показателю спортсмен занял четвертое место.

Рейтинг возглавил серб Новак Джокович (€6,31 млн). Вторую строчку занял австриец Доминик Тим (€6,02). На третьем месте расположился испанец Рафаэль Надаль (€3,86).

Напомним, россиянин 22 ноября выиграл Итоговый турнир.

Ранее Владимир Путин поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире ATP.