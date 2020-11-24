«Локомотив» на протяжении нескольких часов не мог получить багаж в аэропорту Мадрида
Карен Саркисян
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«Локомотив» прилетел на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», сообщает официальная страница московского клуба в Instagram.
«Hola, Madrid! (Привет, Мадрид)», — написала пресс-служба «Локомотива».
Позже пресс-атташе московского клуба Кирилл Брейдо на своей странице в Instagram сообщил о том, что команда на протяжении нескольких часов не может получить багаж в аэропорту Мадрида.
«В аэропорту считают, что в нашем багаже что-то опасное для испанской стороны», — сказал он.
Напомним, что матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится 25-го ноября. Начало — 23:00 мск.
Ранее Мещеряков прокомментировал слухи о своем уходе из «Локомотива».