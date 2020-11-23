Салах сдал отрицательный тест на коронавирус
Мартин Норикович
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Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что египетский нападающий Мохамед Салах сдал отрицательный тест на коронавирус, передает Goal.
По мнению тренера, Салах пройдет все тесты. Клопп отмечает, что у «Ливерпуля» будет тестирование перед Лигой чемпионов, и он почти уверен, что нападающий будет там.
«Салах может тренироваться с нами завтра», — добавил он.
Напомним, что о заражении Салаха коронавирусом стало известно 13-го ноября.
После девяти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» имеет 20 очков и идет на втором месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что четыре футболиста ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус.