Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что египетский нападающий Мохамед Салах сдал отрицательный тест на коронавирус, передает Goal.

По мнению тренера, Салах пройдет все тесты. Клопп отмечает, что у «Ливерпуля» будет тестирование перед Лигой чемпионов, и он почти уверен, что нападающий будет там.

«Салах может тренироваться с нами завтра», — добавил он.

Напомним, что о заражении Салаха коронавирусом стало известно 13-го ноября.

После девяти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» имеет 20 очков и идет на втором месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что четыре футболиста ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус.