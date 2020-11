Стерлинг отреагировал на отмену боя с Петром Яном

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджамейн Стерлинг отреагировал на отмену поединка с россиянином Петром Яном.

«Петр, надеюсь, что с тобой и твоей семьей все в порядке. Мы решим наш вопрос, когда ты будешь на 100% сосредоточен. До скорой встречи», — написал Стерлинг в Twitter.

Напомним, поединок должен был состояться 12 декабря.



Ранее сообщалось о том, что бой между Петром Яном и Стерлингом отменен.

Everything happens for a reason. I hope everything is good with you and your family .@PetrYanUFC We will settle our business when you can be 100% focused and ready to give the fans the best show we can.

See you soon.