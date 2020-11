Медведев в матче с Надалем сделал историческое достижение

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Рафаэля Надаля и вышел в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Матч проходил в Лондоне, продолжался 2 часа 36 минут и завершился со счетом 3:6, 7:6, 6:3.

24-летний россиянин стал первым игроком, который сумел за 72 матча взять верх над Надалем, уступив ему первый сет. Об этом сообщает TennisNow.

Последний раз испанец проигрывал поединок в подобной ситуации в феврале 2019 года, когда упустил три матчбола Нику Кириосу.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

