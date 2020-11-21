Ловрен остался недоволен судейством в игре с «Ахматом»

Игрок петербургского «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал эпизод матча с грозненским «Ахматом», в котором арбитр встречи Сергей Карасев не поставил пенальти в ворота грозненцев за то, что мяч попал в руку защитнику «Ахмата», передает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Это было одним из тех странных решений судьи, которые я не понял. Судья назначает пенальти в одну сторону, но не назначает в другую. Это футбол — нужно принять это и двигаться дальше», — сказал Ловрен.

Встреча завершилась со счетом 2:2.



Ранее Сергей Семак подвел итоги матча против «Ахмата».