Ловрен остался недоволен судейством в игре с «Ахматом»
Андрей Черников
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Игрок петербургского «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал эпизод матча с грозненским «Ахматом», в котором арбитр встречи Сергей Карасев не поставил пенальти в ворота грозненцев за то, что мяч попал в руку защитнику «Ахмата», передает пресс-служба сине-бело-голубых.
«Это было одним из тех странных решений судьи, которые я не понял. Судья назначает пенальти в одну сторону, но не назначает в другую. Это футбол — нужно принять это и двигаться дальше», — сказал Ловрен.
Встреча завершилась со счетом 2:2.
Ранее Сергей Семак подвел итоги матча против «Ахмата».