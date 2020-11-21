Трусова вышла на тренировку произвольной программы в новом платье

Бронзовая призерка чемпионата Европы в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова вышла на тренировку произвольной программы этапа Гран-при России в новом платье.

16-летняя ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко продемонстрировала черный наряд, на рукавах которого по ходу программы появились шипы.

Напомним, что после короткой программы Трусова занимает третье место, уступая Алене Косторной и Елизавете Туктамышевой.

Ранее сообщалось, что американский журналист Филипп Херш намерен обратиться с жалобой в Международный союз конькобежцев (ISU) из-за нарушений антиковидных мер на Гран-при России.