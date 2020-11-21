Трусова вышла на тренировку произвольной программы в новом платье
Вадим Балканов
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Бронзовая призерка чемпионата Европы в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова вышла на тренировку произвольной программы этапа Гран-при России в новом платье.
16-летняя ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко продемонстрировала черный наряд, на рукавах которого по ходу программы появились шипы.
Напомним, что после короткой программы Трусова занимает третье место, уступая Алене Косторной и Елизавете Туктамышевой.
Ранее сообщалось, что американский журналист Филипп Херш намерен обратиться с жалобой в Международный союз конькобежцев (ISU) из-за нарушений антиковидных мер на Гран-при России.