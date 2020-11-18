Дядя Хабиба уверен в возобновлении карьеры бойца

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова уверен в возобновлении карьеры бойца, передает Sport24.

По словам Нурмагомедова-старшего, он был против завершения карьеры Нурмагомедова.

«Хабиб — самостоятельный человек, он принимает решения сам. Но я хочу, чтобы он продолжил проводить бои», — сказал он.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 и после боя объявил о завершении карьеры. На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в MMA.