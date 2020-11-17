Влашич и Малком вошли в десятку самых дорогих футболистов не из топ-5 лиг

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич и вингер петербургского «Зенита» Малком вошли в десятку самых дорогих футболистов не из топ-5 европейских лиг по версии Transfermarkt.



Стоимость 23-летнего бразильца оценивается в €30 млн, а 22-летнего хорвата — в €25 млн.

Лидирует же в списке полузащитник амстердамского «Аякса» Давид Нерец. Он оценивается в €36 млн.



Ранее сообщалось, что молодежная сборная России сыграла вничью со сборной Словении в товарищеском матче.