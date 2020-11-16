Нигматуллин поддержал невызов Дзюбы на ноябрьские матчи сборной России

Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал невызов Артема Дзюбы на ноябрьские матчи сборной России.

Напомним, в интернете появилось видео, на котором игрок занимается мастурбацией. Также игрока лишили капитанской повязки в петербургском «Зените».

«Ситуация из серии — не позавидуешь. Правильно, что тренерский штаб сборной не вызвал Дзюбу. В раздевалке сборной было бы слишком много шуток», — сказал Нигматуллин в эфире телеканала «Россия 1».



Ранее Евгений Ловчев объяснил отстранение Дзюбы от сборной.