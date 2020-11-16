Боярский призвал вернуть Дзюбу в сборную России

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение российской сборной в матче пятого тура Лиги наций с Турцией, передает «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась поражением сборной России со счетом 2:3. Стоит отметить, что капитан и нападающий Артем Дзюба не был вызван на ноябрьские матчи из-за «слива» в интернет его видеозаписи интимного характера.

«Играли сегодня неплохо, лучше, чем с Молдавией. Удаление сыграло свою роковую роль. Тем не менее, смогли выдержать натиск, но и турки не очень хорошо играли. Это не разгром. Но без Дзюбы команда беззубая. Его не хватает. Нужно возвращать Дзюбу», — заявил Боярский.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов отказался обсуждать судейские решения в матче с Турцией.