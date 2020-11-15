Губерниев: в следующем матче сборной должен играть Сафонов

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал итоги матча Лиги наций между сборными России и Турции.

Россияне уступили со счетом 2:3.

«Гильерме сложно предъявлять претензии, но следующий матч должен играть Сафонов. Это я вам как Новый Папа говорю. Пять встреч мы без побед», — написал Губерниев в Telegram.

Также он отметил, что трудно что-то оценивать в этой игре после того, как все сломало удаление, но классная команда, даже оставшись в меньшинстве, не имеет права пропускать сразу два мяча.



Ранее Россия уступила Турции в матче Лиги наций.