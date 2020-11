Макгрегор поеделился впечатлениями от главного боя вечера в UFC

Бывший обладатель двух чемпионских поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор поеделился впечатлениями от главного боя прошедшего вечера между Рафаэлем Дос Аньосом и Полом Фелдером.

Напомним, что 36-летний бразилец оказался сильнее своего американского ровесника благодаря судейскому решению.

«Уважение к обоим мужчинам за то, что этот бой и этот турнир произошли сегодня вечером.

Это был хороший бой, я уверен», — написал Конор в Twiiter.



Respect to both men for making this fight and event happen tonight.

Good fight!

I'm in for sure.