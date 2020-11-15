Макгрегор поеделился впечатлениями от главного боя вечера в UFC
Вадим Балканов
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Бывший обладатель двух чемпионских поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор поеделился впечатлениями от главного боя прошедшего вечера между Рафаэлем Дос Аньосом и Полом Фелдером.
Напомним, что 36-летний бразилец оказался сильнее своего американского ровесника благодаря судейскому решению.
«Уважение к обоим мужчинам за то, что этот бой и этот турнир произошли сегодня вечером.
Это был хороший бой, я уверен», — написал Конор в Twiiter.
Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов опубликовал свой первый пост после избиения, случившегося 13 ноября в Москве.
Respect to both men for making this fight and event happen tonight.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 15, 2020
Good fight!
I'm in for sure.